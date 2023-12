Rivivi diretta Mazzarri dopo Napoli-Frosinone: interviste in tv e conferenza stampa

0:03

Mazzarri sul mercato

“Se qualcuno ha la faccia di andare via dopo lo scudetto io sono dell’avviso di farlo andare via. Poi la società spiegherà certe scelte o meno”, ha detto l'allenatore in conferenza stampa.

23:51

L'attacco di Mauro ai giocatori del Napoli

23:42

Mazzarri: "Non allenare mi disarma"

"Alla squadra ho già detto qualcosa, domani sarò più attento ai dettagli. Se non alleni mai, perché giochi ogni tre giorni, un po’ mi disarma", ha concluso Mazzarri.

23:35

Mazzarri e i cambi: "Pensavamo di aver già vinto..."

"Secondo me avevamo fatto bene anche con chi gioca meno, poi pensavo di vincerla coi cambi. Non entravamo con le mezzali ed eravamo pochi, non andavamo tanto in area come al solito. È anche vero che con un pizzico di fortuna in più potevamo andare in vantaggio. Quando sono entrati i 5 titolari probabilmente abbiamo pensato di averla già vinta".

23:27

Mazzarri: "Chiedo scusa a tifosi"

Mazzarri a Mediaset: "I titolarissimi non sono abituati a entrare, s’è fatto meglio con chi gioca meno. Mi scuso con i tifosi, mi dispiace per loro perché non se lo meritano. Non mi piace come abbiamo concluso la partita, domani ne parliamo. Anche sul 2-0 bisogna essere il Napoli, non va bene concluderla così. Fischi? Ci hanno incitato fino alla fine. Io ci credevo fino all’ultimo, ma essere andati allo sbaraglio dispiace. Ci sta di perdere, ma non 4-0 come una squadra che andava per conto suo. Ci serve da lezione, dobbiamo guardarci in faccia e cambiare registro".

23:21

Di Francesco: "Impresa! Barrenechea regista del calcio"

Di Francesco a Mediaset: "È un’impresa, i ragazzi hanno dimostrato sacrificio, anche giocatori che hanno giocato meno. Ragazzi terribili? Sì, sono contento che vogliono mettersi in mostra, sono soddisfatto, è merito loro. Merito anche al club che ci dà tranquillità, meritano tutti questa impresa tifosi compresi. Gli esoneri? In passato ho fatto scelte sbagliate, sono stato frettoloso o poco attento. Ci ricordiamo però sempre gli ultimi 5’, ci sono stati momenti difficili ma a casa mia ho avuto i miei nipoti, sono stati un punto di forza e una medicina per me. Barrenechea? È il vero regista del calcio, ha qualità per creare situazioni. Sirene mercato? Sono contento. Ma il loro sogno non è quello che dite voi, ma la salvezza del Frosinone, il loro futuro è qui".

23:13

Le statistiche di Napoli-Frosinone

