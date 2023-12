Mauro e il duro attacco ai giocatori del Napoli in diretta tv: "Vi faccio i nomi"

"Ho visto giocatori del Napoli che non passavano la palla ai compagni in questa partita. Una cosa incredibile". Parola di Massimo Mauro che negli studi Mediaset ha commentato duramente la sconfitta del Napoli per 4-0 contro il Frosinone in casa. Un ko pesantissimo figlio, secondo il commentatore, di scelte folli dei giocatori più rappresentativi della squadra: "C'erano giocatori che volevano fare la cosa più importante per mettersi in mostra. E dico i nomi: Raspadori. Onestamente non vedere il tuo centravanti non passare la palla quando ha quattro uomini davanti è una cosa brutta. Il tuo obiettivo deve essere prima di tutto quello di vincere la partita, non puoi andare contro la semplicità del gioco che porta un tuo compagno a fare bene. Questo non è giusto e non è corretto", ha proseguito Mauro che poi ha chiosato con una battuta amara: "Onestamente mi ha sorpreso che sono entrati quattro big e hanno preso quattro gol, non so se è solo un fatto di sfortuna..."