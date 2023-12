Garcia e quella frase sulla stagione del Napoli ancora attuale

"Siamo ad un quarto della stagione, c'e' tempo per vincere e fare una striscia di tre vittorie consecutive e rialzarci". Parlava così il 29 ottobre Rudi Garcia dopo il pareggio per 2-2 tra Napoli e Milan. Un pensiero ancora attuale dato che, quasi due mesi dopo, nonostante il cambio di allenatore la squadra azzurra non è ancora riuscita a vincere tre gare di fila.