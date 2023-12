Napoli, Lozano shock: "Fu terribile, piangevo disperato con mia moglie"

Sono parole forti quelle che Hirving Lozano pronuncia pochi mesi dopo il suo addio al Napoli. L'attaccante messicano, tornato in estate al Psv, racconta del primo incontro con Gattuso dopo l'esonero di Ancelotti, l'allenatore che lo aveva voluto a Napoli: "Non mi conosceva e non sapeva neppure dove giocassi. Non mi ha mai chiesto niente".