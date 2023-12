Stellone: "Kvaratskhelia? Ora lo conoscono". E sul Napoli di Mazzarri...

ROMA - “ Frosinone ? È una stagione inaspettata visto anche l’exploit in Coppa Italia ". Roberto Stellone , allenatore ed ex giocatore Napoli e Frosinone è intervenuto ai microfoni di Cusano Italia Tv commentando il momento delle sue due ex squadre: "Ho avuto la possibilità di assistere a una settimana di allenamenti di mister Di Francesco e ho notato sin da subito un gran lavoro. Ha trovato immediatamente la quadra sia nel modulo sia negli interpreti, ma soprattutto nella mentalità che è riuscito a inculcare ai ragazzi in pochissimo tempo". "Quello che ho constatato - prosegue Stellone - è che i giocatori mettevano in pratica tutto quello che si faceva in settimana. Per me è stata una piacevole sorpresa anche perché la rosa rispetto allo scorso anno è stata notevolmente modificata ed essere subito così performanti rappresenta un grande risultato”.

Cosa ha detto Stellone Kvaratskhelia e Mazzarri?

Poi Stellone passa a parlare del Napoli dove ha visto "in campionato uno spirito diverso del Napoli con Mazzarri". Di certo, in vista della Coppa d'Africa, "la perdita di Osimhen a gennaio si farà sentire anche se comunque il club partenopeo ha un parco attaccanti importante, con giocatori che potrebbero sostituirlo senza problemi come Raspadori e Simeone”. Su Kvaratskhelia, Stellone la vede così: "l’anno scorso era una sorpresa, quest’anno le squadre avversarie lo conoscono e sistematicamente viene raddoppiato se non triplicato, quindi sicuramente per lui trovare gli spazi e le giocate è un po’ più difficile. Non posso esprimermi ulteriormente perché non seguo da vicino gli allenamenti; ci possono essere tanti aspetti, mentali e fisici che lo bloccano". Chiusura sul confronto tra la coppia avanzata del Napoli e quella della capolista Inter, Thuram-Lautaro: Stellone afferma che "quella interista si completa a vicenda e i due stanno facendo un qualcosa di straordinario, non solo in fase realizzativa ma anche di aiuto alla squadra. Quindi in questo momento è evidente che sia la coppia migliore della serie A, seppur come centravanti credo che Osimhen sia uno dei più forti in Europa e l’attaccante più forte in Italia”.