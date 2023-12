Napoli, oggi nuovo incontro per il rinnovo di Osimhen: cosa può succedere

Roma e Napoli dipendono da loro e non potrebbe essere altrimenti. Romelu Lukaku e Victor Osimhen sono due pezzi da novanta introvabili, unici nel loro genere. Perle rare su cui fanno affidamento José Mourinho e Walter Mazzarri per la sfida di stasera all’Olimpico. Migliori marcatori delle rispettive squadre, leggermente meglio Osi rispetto al belga per quanto riguarda i numeri di quest’anno: 13 partite e 7 gol per Lukaku , con l’86% dei minuti giocati, 12 e 7 reti per il nigeriano , che al Napoli è mancato molto negli ultimi mesi, tanto che ha giocato solo il 63% del tempo che avrebbe potuto avere a disposizione, saltando per infortunio 4 partite di campionato tra fine ottobre e metà novembre. Big Rom invece torna oggi: ha scontato la squalifica dopo il rosso rimediato con la Fiorentina. Ha saltato il Bologna, la Roma ha perso. È il derby del gol, quello tra Lukaku e Osimhen, seppur entrambi siano ancora lontani dai loro standard e da quelle che erano le aspettative di inizio stagione. Lautaro Martinez è lontanissimo, ha più del doppio delle loro reti (15). Ci vuole un’inversione di rotta, a cominciare da oggi.

Le ultime due di Osimhen

Se Lukaku potrà arricchire il suo bottino anche a gennaio, Osimhen invece non potrà farlo. Per la disperazione del Napoli e di Mazzarri, che proprio nelle ultime due settimane hanno visto leggeri miglioramenti nella condizione del capocannoniere 2022/23. Quella di oggi sarà una delle sue ultime partite dell’anno in maglia azzurra. Stasera all’Olimpico, poi venerdì 29 al Maradona contro il Monza, nel giorno del suo 25º compleanno. Dopo aver spento le candeline, prenderà parte alla spedizione nigeriana per la Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. Osimhen potrà arrivare in Africa già il 30 dicembre, quindici giorni prima dell’esordio nella competizione (14 gennaio) contro la Guinea Equatoriale. Il suo ritorno a Napoli è legato alla permanenza della Nigeria in Costa d’Avorio. In caso di finale, l’11 febbraio, salterà anche Milan-Napoli, in programma nello stesso giorno a San Siro. Tornerebbe quindi per Napoli-Genoa, saltando di fatto cinque partite di campionato, oltre la Final 4 di Supercoppa italiana.

Osimhen, il rinnovo

Questa mattina a Roma, intanto, dovrebbe esserci un altro incontro tra il manager di Osimhen, Roberto Calenda, e Aurelio De Laurentiis. Sul piatto c’è il prolungamento del contratto per un’altra stagione (2026) a stipendio più alto rispetto a quello attuale e con l’inserimento di una clausola rescissoria. «L’ho detto e lo ripeto, siamo in dirittura d’arrivo» aveva raccontato il presidente del Napoli nell’intervista di ieri al nostro giornale. E ieri, parlando al Tg1, ha ribadito: «Forse, e dico forse, sarà la sorpresa sotto l’albero». Non mancando, già che c’era, di aggiungere, sulla partita di oggi: «Me l’aspetto bellissima, in uno stadio caldo come l’Olimpico. Un incontro all’insegna del calcio». Mettendo le mani avanti sul Var: «Non mi piace come viene gestito, molte cose andrebbero cambiate. Mi auguro che Irrati, Colombo e Rocchi non commettano gli errori che di recente hanno segnato il calcio italiano». Dunque, restando a Osi: prima della fine dell’anno, prima della partenza per la Coppa d’Africa, la tanto attesa firma sarà messa nero su bianco.