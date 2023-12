Napoli, c'è una statistica rassicurante in vista della Roma

Le statistiche sostengono il Napoli in viaggio verso la Capitale per la sfida di questa sera contro la Roma . Ci sono dati rassicuranti pensando al passato. Intanto i precedenti: cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sfide contro i giallorossi.

Qual è la statistica incoraggiante per il Napoli?

Poi c'è un'indicazione dal rendimento del Napoli in questo campionato che fa ben sperare in vista della partita dell'Olimpico. La squadra di Mazzarri, prima di Garcia, va in grande difficoltà in casa, al Maradona, dove ha raccolto appena dieci punti in otto partite. Va decisamente meglio in trasferta, dove ha conquistato diciassette punti, quasi il doppio.