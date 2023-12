Lavezzi, sui social la prima foto dopo il ricovero

La ricostruzione del caso Lavezzi

Lavezzi è stato ricoverato a Punta del Este, in Uruguay. Inizialmente si è parlato di accoltellamento, notizia poi smentita dalla famiglia che ha raccontato di una caduta. Le ultime informazioni arrivano dall'Argentina: secondo Yanina Latorre, Lavezzi sarebbe stato ricoverato in un centro di riabilitazione per abuso di sostanze stupefacenti. C'è grande preoccupazione, in diretta tv Javier Zanetti ha lanciato un appello: "Non lasciamolo solo".