Napoli, Politano espulso: tifosi azzurri infuriati con l'arbitro Colombo

Tifosi del Napoli su tutte le furie per l'espulsione di Politano nel corso di Roma-Napoli. L'attaccante azzurro è stato allontanato dal campo per un fallo di reazione su Zalewski. L'arbitro Colombo di Como non ha avuto dubbi nel sanzionare un calcetto rifilato a margine di una trattenuta del centrocampista con il rosso diretto. Sui social monta la rabbia dei supporter partenopei.