Roma-Napoli, le pagelle degli azzurri: Politano ingenuo, Meret ultimo ad arrendersi

Le pagelle del Napoli dopo la sconfitta per 2-0 incassata contro la Roma all'Olimpico nel match valido per la 17ª giornata di Serie A.

Mazzarri (all.) 5

Resta il prestigioso traguardo delle 500 panchine in Serie A - decimo allenatore della storia del campionato - e delle 150 con il Napoli. Ma restano anche le 5 sconfitte in 8 partite e una fragilità strutturale complessiva molto preoccupante: manovra lenta, nessuna pericolosità, squadra nervosa. E i colonnelli continuano a tradirlo: in 11 era difficile, in 9 è una debacle.

Meret 7

La notte romana si apre al minuto 21 con un miracolo: su Bove, a tu per tu nella sua area. Gelato sulle reti della Roma, molto reattivo in uscita su Lukaku, Pellegrini ed El Shaarawy. L’ultimo ad arrendersi.

Di Lorenzo 5

Trema con Bove due volte in due minuti: quando lo perde in area e poi al 23’, dopo un contrasto, però il ginocchio destro regge. E riparte. Ma dopo l’incubo con il Frosinone, è leggero anche su Pellegrini-gol.

Rrahmani 5

Che fatica con Belotti, in velocità (vedi 21’: saltato netto). Sull’1-0 crea un vuoto uscendo a vuoto, di spalle, sul tiro di ElSha.

Juan Jesus 6,5

Illustre ex, scaricato all’epoca di Fonseca, la sente tantissimo. E ci dà dentro con Lukaku e quando capita ce n’è anche per Belotti. Il duello con Romelu, però, ruba l’occhio: lo vince in parità numerica, poi si perde tra le inevitabili voragini che Big Rom divora in progressione. (dal 43' st NATAN, sv)

Mario Rui 6

Regista arretrato, però basso: molto a contenere l’impeto di Kristensen e le storie tese di Belotti, che da quelle parti gira un bel po’. (dal 36' st ZERBIN, sv)

Anguissa 4,5

Un primo tempo senza indovinare una scelta - una - in entrambe le fasi e anche davanti a Rui Patricio. Servirebbero velocità d’azione e pensiero, ma spesso sceglie tacchi e tocchi che non soddisfano neanche lo spettacolo.

Lobotka 5,5

Guardato da Paredes nella zona, ma è l’unico a godere di una certa libertà a differenza dei colleghi: e infatti la distribuzione resta complessa (28 tocchi). Dà forfait per un problema muscolare.

Cajuste (dall'11' st) 5

Un po’ di densità e sacrificio. E confusione.

Zielinski 5

Lo aspetta Cristante, che accorcia e chiude spazi, e così cambia zone, galleggia tra le linee, provando dialoghi complessi con Anguissa e le punte soffocate. (dal 43' st GAETANO, sv)

Politano 4

In avvio è il più vivo: l’unico in grado di creare qualche spunto, soprattutto quando Di Lorenzo si sgancia o va dentro (e viceversa), ma Zalewski e N’Dicka se la cavano. Poi, ha la brillante idea di reagire a un fallo del polacco e si becca il rosso. Ingenuità tremenda.

Osimhen 4

Llorente gli si incolla addosso come una seconda mascherina. Un assillo, un’ombra, tutto fisico e anticipi. Con il tempo s’innervosisce e in 13 minuti prende due gialli. Espulso, arrivederci: il modo peggiore di brindare al super rinnovo.

Kvaratskhelia 5

Nel primo tempo si vede poco, contenuto da Mancini e stretto tra i raddoppi, ma lui ne sente tante e colleziona ammonizioni: Kristensen e Cristante. Null’altro da segnalare, però. (dal 43' st RASPADORI, sv)