Il paradosso del sostituto di Osimhen da quando c'è Mazzarri

Contro il Monza, il 29 dicembre, non ci sarà Victor Osimhen . L'attaccante nigeriano ha rimediato un doppio giallo all'Olimpico e così non ci sarà, al pari di Politano espulso , per la prossima interna del Napoli al Maradona, per l'ultima gara del 2023. Chi al suo posto? In rosa ci sono due sostituti di Osimhen: Raspadori e Simeone.

I numeri di Simeone dopo il cambio in panchina

Il primo viene spesso utilizzato anche in altre posizioni. Il secondo, attaccante puro, uomo della provvidenza con gol pesanti lo scorso anno, vive un momento difficile. Il paradosso è che, da quando è arrivato Mazzarri, il Cholito ha raccolto appena 3 minuti in campionato, nel finale contro la Juve. Poi solo panchina con Atalanta, Inter, Cagliari e Roma. In Champions è partito titolare a Madrid con gol immediato, in Coppa col Frosinone la sua gara è durata appena un'ora. Ora potrebbe avere una chance per ritrovare continuità anche in Serie A.