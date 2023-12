Giudice Sportivo: una giornata a Politano e Osimhen. Chiusa per due turni la curva del Verona

Un turno di stop per Politano e Osimhen. Lo ha deciso il Giudice Sportivo dopo le due espulsioni rimediate dagli attaccanti del Napoli contro la Roma. L'esterno azzurro per fallo di reazione, per il nigeriano dopo giallo nel giro di pochi minuti. Entrambi salteranno la partita Napoli-Monza in programma il prossimo 29 dicembre al Maradona. Due giornate di squalifica per Banda del Lecce, una anche per Fiorillo Makoumbou, Cambiaso, Duda, Mari Villarm Poingracic.