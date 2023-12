Simeone e il regalo di Natale da brividi: il video della moglie commuove Napoli

Giulia Coppini ha emozionato i napoletani (e non solo) con il suo "La Diez Christmas Edition", un cortometraggio natalizio disponibile su YouTube in cui è evidente la felicità sua felicità della Wags di vivere a Napoli, l'amore per le usanze e la cultura partenopea, che ha potuto conoscere ancor più da vicino quando suo marito Giovanni Simeone si è trasferito nel capoluogo campano per indossare la maglia azzurra.