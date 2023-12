Napoli, buone notizie dall'infermeria: recupero importante per il Monza

Mazzarri recupera una pedina per la partita contro il Monza. L'allenatore del Napoli per l'ultima del 2023 in programma venerdì al Maradona potrà contare su Jesper Lindstrom. Alle prese con una lombalgia, il trequartista danese è tornato ad allenarsi in gruppo nell'allenamento odierno a Castel Volturno e dunque sarà a disposizione per la sfida contro la squadra allenata da Palladino.