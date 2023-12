Il quinto peccato capitale del Napoli: squadra senza difesa

Non è sempre vero che la miglior difesa sia l'attacco. Nel caso del Napoli, la miglior difesa sarebbe la difesa. Il condizionale è d'obbligo, alla luce del disastroso rendimento della retroguardia partenopea in questa prima parte della stagione. Sinora, fra Serie A, Champions League e Coppa Italia, i Tricolori hanno disputato 24 partite incassando 34 gol, cioè soltanto 4 in meno rispetto alle 38 reti subite in 49 gare disputate sotto la guida di Luciano Spalletti. In Bundesliga, intanto, Kim è diventato un perno della difesa Bayer, la seconda del campionato, forse pungolato anche dalle critiche ottobrine formulate da Lothar Matthaeus, il quale ha sempre una buona parola per tutti ("Nulla contro il giocatore, ma non è ancora stato all'altezza delle aspettative che mi avevo su di lui visti i grandi temi che ha portato con sé dall'Italia. Kim non è ancora così avanti come speravamo ed è un fattore di incertezza per il Bayern. Il Napoli ha un gioco diverso da quello del Bayern Monaco. Kim deve abituarsi alla Bundesliga").