Le due partite in cui Samardzic ha impressionato il Napoli

Lazar Samardzic non sa fare gol brutti contro il Napoli. Ne ha segnati due entrambi al Maradona bellissimi. Due gesti tecnici (sempre nella stessa porta, sotto la Curva A) che hanno amplificato l'interesse del club per il talento serbo individuato dalla società di De Laurentiis, in trattativa con l'Udinese, come perfetto erede di Elmas ma anche di Zielinski in caso di mancato accordo col polacco per il rinnovo di contratto.