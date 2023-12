Napoli, Mazzarri recupera un titolare per la partita con il Monza

Le impressioni in conferenza stampa sono state confermate dal campo. Walter Mazzarri, intervenuto in mattinata prima di Napoli-Monza, recupera Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha lavorato in gruppo nel corso dell'allenamento pomeridiano e dunque sarà a disposizione per la partita contro la squadra di Palladino per l'ultima del 2023.