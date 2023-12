Mazzarri, caos durante Napoli-Monza: va a sedare una rissa e viene espulso!

Nervi tesi in Napoli-Monza . Nel finale della partita, c'è stato un principio di rissa tra Bondo , centrocampista dei lombardi, e Kvicha Kvaratskhelia . Il francese ha atterrato con una spinta l'ala del Napoli, passandogli poi sopra con le gambe. Kvaratskhelia, infastidito dal gesto, ha risposto con un'altra spinta accendendo il diverbio.

Napoli-Monza, Mazzarri espulso per aver sedato una rissa

Qualche spintone tra i due. Interviene anche Walter Mazzarri per placare gli animi dei giocatori. Ma il direttore di gara estrae il secondo giallo verso l'allenatore del Napoli nonostante stesse sedando la rissa. Mazzarri va subito a chiedere spiegazioni all'arbitro ma non ci sono ragioni. Quindi Frustalupi, il vice di Mazzarri, ha preso in mano la squadra.