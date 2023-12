Napoli-Monza 0-0, le pagelle degli azzurri: Meret eroico, Kvara nervoso

Mazzarri (all.) 5

Quattro occasioni colossali, 25 tiri (19 in area, 9 nello specchio) e il 58.3% di possesso: eppure si dirà che a salvare il Napoli dalla sesta sconfitta della sua gestione, la terza consecutiva, è stato Meret parando il rigore. Squadra dominante ma bloccata, nervosissima, incapace di segnare, a 5 dietro. E il Cholito dentro all’85’ è un paradosso. Walter salterà il Toro da ex per squalifica, ma forse l’ha evitata a Kvara.