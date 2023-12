Napoli-Monza, un tifoso speciale ha seguito la partita dalla tv

Marek Hamsik non dimentica Napoli. Quando ha tempo, quando può, si sistema sul divano, accende la tv e guarda le partite della sua squadra del cuore. Lo ha fatto anche in occasione della sfida pareggiata allo stadio Maradona contro il Monza di Palladino (che a fine partita ha commentato le voci sull'interesse per lui di De Laurentiis ).

Qual è lo scatto social durante Napoli-Monza?

Hamsik ha pubblicato sui social una foto che non è passata inosservata. Tantissimi tifosi azzurri l'hanno apprezzata. Per loro lo slovacco, ex capitano azzurro, è un idolo. A distanza, Hamsik soffre per il 'suo' Napoli e comunque lo sostiene dalla tv. Lo ha fatto anche per l'ultima del 2023, un amaro 0-0 che allontana la squadra di Mazzarri dalla zona Champions League.