Furia social dei tifosi del Napoli per il rosso a Mazzarri: "Perché Inzaghi no?"

NAPOLI - Tra i tifosi del Napoli monta la rabbia dopo l'espulsione di Walter Mazzarri nella gara pareggiata ieri con il Monza, nel tentativo di sedare la rissa tra Bondo e Kvaratskhelia. Sui social sono tantissimi i commenti di protesta, in particolare dopo la partita dell'Inter a Genova. In una foto postata da un utente, infatti, si vede la posizione di Simone Inzaghi cerchiata in rosso: la posizione del tecnico nerazzurro, infatti, è ampiamente al di fuori della sua area tecnica e a pochi centimetri da un giocatore del Genoa sulla fascia destra.