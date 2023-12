Kim saluta il 2023 con 5 foto del Napoli campione d'Italia: quali ha scelto

Kim non ha dimenticato il Napoli e ha deciso di salutare il 2023 pubblicando un carosello di foto per ricodare le emozioni vissute in un anno da ricordare, culminato nella sua prima metà, antecedente al trasfertimento al Bayern Monaco , con la vittoria del terzo scudetto nella storia del club azzurro.

Kim non dimentica Napoli: il post su Instagram

Il difensore sudcoreano ha scelto come copertina una foto in cui, paradossalmente, non c'è neppure. Nello scatto il Napoli alza al cielo la Coppa consegnata per il trionfo in campionato. Nella seconda foto Kim è invece intento a festeggiare insieme a tutti i suoi compagni di squadra e allo staff nello spogliatoio. Nella terza, capitan Di Lorenzo fa una faccia buffa, quasi intimorita, davanti a un cartellone pubblicitario con Kim raffigurato in bianco e nero. Nelle ultime due foto il gigante asiatico è con i compagni di squadra in tenuta bianca, nel momento della classica foto precedente al calcio d'inizio. In chiusura alle sue spalle ci sono i tifosi partenopei in visibilio. Centinaia i commenti che gli chiedono di tornare: densi di tutta la gratitudine del popolo partenopeo.