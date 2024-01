Napoli, lavoro differenziato per Politano, Gaetano a parte

NAPOLI - Quattro punti nelle ultime cinque partite di campionato, il Napoli è in crisi e prepara la sfida contro il Torino con la pressione di chi è chiamato a uscire da un vicolo cieco. Il cambio in panchina non ha sortito gli effetti sperati, l’effetto Mazzarri è immediatamente svanito dopo il primo successo ottenuto contro l’Atalanta. Ottavo posto in classifica e cinque lunghezze di distacco dalla zona Champions: i tifosi si aggrappano al mercato sperando di rivedere al più presto il volto migliore di una squadra che è svanita nel giro di pochi mesi.