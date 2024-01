Napoli, Mazzarri sorride: un giocatore recupera per il Torino

Buone notizie per il Napoli a due giorni dalla sfida contro il Torino. Matteo Politano recupera dall'affaticamento accusato nei giorni scorsi e torna pienamente a disposizione di Mazzarri . L'esterno azzurro questa mattina si è allenato in gruppo e dunque sarà tra i convocati per la prossima trasferta di campionato.

Napoli, le ultime da Castel Volturno

Il Napoli ripartirà dal match col Torino in programma domenica alle ore 15. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano. Sicuri assenti per domenica gli infortunati Meret, Olivera e Natan oltre agli assenti Anguissa e Osimhen, entrambi out per diverse settimane per la Coppa d'Africa. Rosa al momento ridotta dopo l'addio di Elmas al Lipsia. Intanto il primo colpo è stato ufficializzato: si tratta di Mazzocchi.