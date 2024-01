Napoli, De Laurentiis e il gioco dei “perché”

Oltre il buio c’è il precipizio e ci vuole un attimo per ruzzolare dentro una crisi senza ritorno. Forse il Napoli dovrebbe smetterla di scucchiaiare sulla glassa del 2023, è stato un gran bel tempo che gli è appartenuto, la fusione magica di un’Idea alta, la proiezione in una favola costruita nelle sue varie fi gure: ma quell’epoca è sfilata via e ora che Spalletti e Giuntoli appartengono esclusivamente alla memoria, coprotagonisti di un capolavoro (quasi) senza precedenti, Aurelio De Laurentiis - che per lo scudetto un ruolo prestigioso e riconosciuto l’ha avuto - sa che per evitare un catastrofi co declino deve semplicemente recuperare le stimmate del manager moderno, misteriosamente sparito nell’apoteosi. Il miracolo all’incontrario ha cause e però anche effetti, ma prima di gettare l’acqua con i bambini, può aiutare porsi domande banalissime, chiedersi come, quando e soprattutto perché in sei mesi la Grande Bellezza sia stata sfigurata con l’acido di un ambiente avvelenato. E almeno dinnanzi ad uno specchio, pur con le rughe di quest’inverno divenuto calcisticamente terrificante con il 3-0 di Torino, sarà vietato mentirsi. Le coincidenze sono le cicatrici del destino, direbbe Zafon, e in Spagna, nella sua settimana di terribile sofferenza, De Laurentiis può in onestà o in sincerità radiografare la metamorfosi del Napoli e definire i motivi di questo processo d’autodistruzione che rischia di non avere precedenti. Solo De Laurentiis sa cosa l’abbia spinto ad affidare quel Napoli mostruosamente sontuoso a Rudi Garcia, quali principi tecnico-tattici, quali percezioni e perché mai, intuito che sbagliare è umano e perseverare è diabolico, abbia poi voluto sfidarsi ancora e di nuovo, lanciandosi tra le suggestioni di Mazzarri, mai imparentato - neppure da lontano - con tridenti ed affinità del genere.