Napoli, Mazzarri sempre più solo ma non si dimette

Nella stanza più riservata, quelli dei segreti inconfessabili, c’è un uomo che ondeggia tra i suoi pensieri spettinati: e il problema, ovviamente, non è la difesa a cinque o il tridente da masticare a modo suo, ma come scappare da quel labirinto nel quale non riesce a trovare la via d’uscita. La vita di Walter Mazzarri è un caos, ora, perché dopo aver studiato il Napoli di Spalletti, ed essersene innamorato, ha scoperto di esserne rimasto stritolato: lo dicono i numeri, che non mentono e hanno un’anima (in pena), ma è difficile segnare, è complicato interdire, e questa ossessione è la classifica, è un tempo che non gli appartiene, perché dieci anni sono volati via e tutto è cambiato intorno a sé e pure dentro di sé.