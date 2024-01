Diretta Mazzarri dopo Napoli-Salernitana: conferenza e interviste LIVE

Il Napoli vince al 96' nel derby del Maradona contro la Salernitana . Politano , su rigore, risponde a Candreva e Rrahmani fa espolodere di gioia il Maradona all'ultimo respiro. Dopo il ritiro gli azzurri conquistano tre punti preziosi per rilanciarsi in zona europa. Le parole di Walter Mazzarri in diretta tv e conferenza stampa.

18:34

Inzaghi sul mercato

Le parole sul mercato: "Lasciamo lavorare la società e il direttore, io devo cercare di far rendere al massimo quelli che ci sono. Sappiamo cosa dobbiamo fare e sono sicuro che lo faremo".

18:23

Inzaghi: "Ci sentiamo presi in giro"

Inzaghi ha poi continuato: "Il rigore è da VAR, giusto, che non sarebbe mai stato fischiato come il fallo di Demme sul gol decisivo che dato una gomitata al mio giocatore però non mi piace nemmeno l'atteggiamento. Gli arbitri pretendono rispetto ma a fine primo non mi guardavano neanche in faccia e così non va bene. Così ci sentiamo presi in giro, non vogliamo fare la vittima sacrificale. Siamo la Salernitana, vogliamo combattere con tutti".

18:22

Salernitana, Inzaghi: "Meritiamo rispetto"

L'ex attaccante ha fatto polemica ai microfoni di Dazn: "Dispiace molto, però questa è la strada giusta. Non meritavamo di perdere, siamo sempre penalizzati e questo ci scoccia, è ora di avere rispetto. Sono stato ammonito senza fare niente, ero diffidato, poi non ci lamenteremo più. Non ci sta bene perché siamo contati e facciamo grandi sacrifici. Vogliamo perderle in modo giusto, poi ci prendiamo le nostre responsabilità ma con questo spirito ci salveremo".

18:17

Mazzarri: "Avevo forzato troppo la squadra"

Infine l'allenatore è tornato sulla pesante sconfitta di Torino: "Abbiamo esagerato col preparatore e l'abbiamo pagata a Torino, quella partita negativa è anche colpa nostra. Avevamo fatto carichi di lavoro che forse si sono visti in questa partita. Forse abbiamo forzato un po' rispetto a quello che facevano prima. Oggi la squadra di ha creduto fino all'ultimo, sono contento. Abbbiamo migliorato la gamba e la tenuta fisica".

18:16

Napoli, Mazzarri su Zielinski per la Supercoppa

L'allenatore ha poi fatto il punto sugli infortuni: "Zielinski deve essere il medico a dirmi se sarà disponibile per la Supercoppa. Cajuste non l'ho visto bene, da un infortunio muscolare si recupera difficilmente. Peccato, è una bella perdita, perché il ragazzo stava facendo bene".

18:15

Mazzarri: "Sembrava una partita stregata"

Mazzarri sulla vittoria arrivata nel finale: "Sembrava un'altra partita stregata, alla prima uscita abbiamo preso gol. Sembrava che la serie nera potesse continuare. Col Monza meritavamo di più di vincere, ma oggi ci abbiamo creduto fino alla fine. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, in questi giorni insieme probabilmente hanno capito di più il mio modo di fare calcio".

18:13

Mazzarri: "Dobbiamo essere più cinici"

Sulla prestazione della squadra: "Ci voleva la partita, col Monza per assurdo avevamo creato di più. Bisogna miglioare sotto porta senza sprecare energia. Dobbiamo essere più cinici. Dopo Torino ho ritrovato la squadra giocare come piace a me. A parte un mezzo contropiede abbiamo concesso poco contro una Salernitana organizzata. Non era facile".

18:12

Napoli, Mazzarri: "Risultato fondamentale"

Inizia la conferenza stampa post partita di Mazzarri: "Oggi il risultato era fondamentale. Siamo stati bravi nonostante tutto, eravamo anche abbastanza in emergenza. Potevo far gol prima, come spesso ci capita. La cosa più importante è aver rivisto la squadra giocare a calcio, fare un possesso palla esagerato. Non abbiamo ancora fatto neinte, dobbiamo fare meglio sotto porta, ma era troppo importante vincere".

18:09

Di Lorenzo: "Candreva? C'era grande tensione"

Di Lorenzo ha spiegato il faccia a faccia con Candreva: "Nessun problema, era una gara importante per noi e per loro e c'era grande tensione. Siamo contenti per questa vittoria: per la classifica, per guadagnare fiducia e guardare al futuro con maggiore ottimismo".

18:06

Di Lorenzo: "Sarebbe bello vincere la Supercoppa"

Il capitano del Napoli ha parlato a Dazn: "Alzare un altro trofeo sarebbe bello. In questo torneo si azzerano tutti i valori: affronteremo la Fiorentina e daremo tutto".

18:01

Mazzarri: "Non parlo del mercato"

Sui possibili nuovi acquisti: "Non parlo di chi non è ancora del Napoli, siamo concentrati per portare a casa i migliori giocatori possibili".

18:00

Mazzarri: "Pensiamo alla Supercoppa"

Sulla Supercoppa: "Alla Supercoppa comincerò a pensare da stasera, il ritiro è stato produttivo e credo sia visto sul campo. Ora mi godo questa vittoria, era fondamentale vincere visto tutto quello che era successo in passato".

17:57

Napoli, Mazzarri: "Sono preoccupato per Cajuste"

Sul centrocampista: "Potevamo giocare di più in verticale però Gaetano era alla prima da titolare, Cajuste deve ancora adattarsi al nostro calcio. C'erano tante variabili che potevamo demoralizzarci, invece siamo stati bravi. Questa squadra è abituata ad avere il comando del gioco e l'ha ritrovato, Torino è stata una parentesi particolare della mia gestione, l'unica diversa dalle altre. Per Cajuste sono preoccupato, è una cosa muscolare, credo ci sarà da aspettare".

17:55

Napoli, Mazzarri: "Ritrovato lo spirito"

L'allenatore ha parlato nel post partita: "Abbiamo ritrovato lo spirito e il gioco, contro una squadra ben messa in campo come la Salernitana. Siamo stati penalizzati subito dal vantaggio della Salernitana alla prima loro uscita. E' stata una bella botta, ma abbiamo reagito bene e meritato questa vittoria. Stiamo ritrovando le nostre caratteristiche, abbiamo concesso una o due uscite ma contropiedi pesanti pochissimi. Poi Candreva ha fatto un gol gran gol, che è nelle corde di un giocatore come lui".

17:48

Napoli, Rrahmani: "Sarà un anno difficile"

Le parole del difensore a Dazn: "C'è di tutto dentro questa vittoria, tensione e situazioni non facili, ritrovarsi da essere campioni d'Italia a fare questi risultati non è semplice. Ormai quest'anno sarà così, anche oggi abbiamo sofferto molto subendo gol, ma fortunatamente l'abbiamo ribaltata. Siamo felici del risultato, speriamo di avere questa fortuna anche in futuro. Fare gol è sempre bello, sono felice di aver segnato anche se lo abbiamo subito anche oggi e sono troppi in stagione. Cercheremo di dare il massimo per superare quest'anno che è stato e sarà molto difficile".

17:44

Napoli, le immagini della rimonta

Ecco le foto della partita.