Napoli, ammonito Kvaratskhelia da diffidato: salta la Supercoppa o la Lazio?

Kvaratskhelia salterà Lazio-Napoli

L'attaccante georgiano è stato ammonito al 99' del derby con la Salernitana per aver allontanato il pallone: sarà regolarmente a disposizione per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina ma non potrà prendere parte al match di Serie A contro la Lazio in programma il prossimo 28 gennaio allo stadio Olimpico.