Napoli, le pagelle: lampo Demme, Kvaratskhelia c’è

Mazzarri (all.) 6

Accenda un cero al santo protettore e intanto continui a studiare il Napoli, il suo non quello dell’anno scorso. C’è bisogno di altro per esorcizzare la crisi.

Gollini 6

La mano che toglie il pallone a Simy, sul cross di Tchaouna, dev’essere quella di Dio. Poi, trasmette sicurezza.

Di Lorenzo 6

Ha energia nervosa che butta in una partita dispendiosa ma non esemplare. Però succede di avvertire la tensione. Ma ha generosità e va pure in mezzo al campo.

Rrahmani 7

Perché cancella in un colpo solo una crisi devastante. Il salvatore della Patria che trascina a Riyad almeno con l’anima leggera. Non è semplicemente un gol, quello.