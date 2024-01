Dopo la vittoria nel derby contro la Salernitana, comincia l'avventura Supercoppa per il Napoli. La squadra di Mazzarri è partita questa mattina per Riyad dove parteciperà alla EA Sports FC Supercup che andrà in scena in Arabia Saudita. L'esordio è previsto giovedì alle 22 locale, ore 20 italiane, in semifinale contro la Fiorentina. La vincente sfiderà la vincente tra Inter e Lazio con la finale in programma lunedì 22 gennaio alle ore 22 locali.