Caterina Balivo e la maglia del Napoli: ecco chi gliel'ha regalata

Caterina Balivo ha ricevuto in regalo una maglia del Napoli. Un gradito regalo per la conduttrice, da sempre tifosa sfegatata del club azzurro. Il dono arriva da Francesco Zenga, l'attore della fiction La storia, che la Balivo ha avuto modo di intervistare a La volta buona, il programma che conduce ogni pomeriggio su Rai1. "L'ha fatto davvero - ha spiegato Caterina su Instagram - Come ha promesso in studio mi ha regalato la sua maglia del Napoli con dietro scritto Nino, come il suo personaggio ne La Storia". Zenga, anche lui grande tifoso del Napoli, è un lontano parente dell'ex portiere Walter: il nonno di Francesco e quello dell'ex calciatore erano infatti cugini.