De Laurentiis elogia Mazzarri: "Bisogna solo dargli tempo"

De Laurentiis elogia Mazzarri: "Questo è un bel NapolI"

De Laurentiis, presente a Riyad, non può che essere soddisfatto della prestazione messa a referto contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in semifinale di Supercoppa: "Sono sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli - ha ribadito il numero uno partenopeo a Sportmediaset -. Bisogna dare tempo a Mazzarri, ogni allenatore ha una sua modalità e ha bisogno dei suoi tempi per trasmettere delle idee".

De Laurentiis attacca la Lega: "Sbaglia a voler mettere bocca..."

Tra il caso Osimhen e l'immagine del calcio italiano, De Laurentiis non risparmia attacchi agli organi istituzionali del calcio europeo e mondiale: "La Lega di Serie A sbaglia a voler mettere bocca e a distrarre... Tutti, comprese Uefa e Fifa, cercano di sminuire e minimizzare il valore vero per i tifosi, che è il campionato nazionale. Questo vale per ogni stato. Va rivisto il calcio. Per il resto non mi va di parlare...".