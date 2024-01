Napoli verso la finale di Supercoppa con l'Inter: Ngonge in gruppo e Traoré...

Il Napoli veleggia verso la finale di Supercoppa Italiana in programma domani alle 20 italiane (ore 22) all'Al-Awwal Park Stadium di Riyad. Calcio d'inizio alle ore 20 italiane (22 locali). Gli uomini di Mazzarri hanno proseguito la propria preparazione in Arabia Saudita in vista della decisiva sfida con l'Inter.