Napoli-Inter, antipasto o dessert

Per Inzaghi somiglia a un antipasto, per Mazzarri rischia di essere un dessert. Se avere più fame e meno cibo fosse un vantaggio, il tecnico del Napoli potrebbe giovarsi. Ma non è così. Al netto del confronto sulla qualità, e l’Inter quest’anno ne ha di più, conta la fiducia nei propri mezzi. E anche questo bilancio arride ai nerazzurri.

Tuttavia l’esito della finale è incerto. Perché si gioca fuori dalle coordinate spazio-temporali del campionato. A tremila chilometri di distanza, di fronte a un pubblico più distratto che incuriosito, molte connessioni si azzerano. Ma soprattutto, Napoli-Inter rischia di essere una gara tatticamente inedita. Perché i nerazzurri sono plasmati a un modulo che, con le squadre offensive, ha fin qui funzionato: palleggio sulla propria trequarti per sfuggire al pressing avversario, verticalizzazioni rapide e contropiede per smarcare Lautaro, grande mobilità senza palla a centrocampo per liberare al tiro Calhanoglu o Barella. Con un Napoli che punti a imporre il suo gioco come ha fatto negli ultimi anni, l’attendismo di Inzaghi può valere una stoccata.

Senonché oggi è molto probabile che Mazzari riproponga il modulo che ha battuto la Fiorentina tre a zero. Si scrive tre-quattro-tre, si legge cinque-quattro-uno. Perché i due centrocampisti laterali sono due difensori aggiunti e la distanza tra la difesa e il centrocampo si accorcia, arretrando il baricentro della squadra in un catenaccio moderno, ancora più volto al contropiede di quello nerazzurro.

Messa così, la partita è un’incognita. Che per Mazzarri dipende dalla felicità delle giocate con cui gli attaccanti azzurri vengono imbeccati. Prendete il gol di Simeone con la Fiorentina, che commette l’errore di scoprirsi con uno dei due centrali, avanzato per colpire di testa sul calcio d’angolo. Il rinvio veloce di Gollini trova il tocco smarcante di Kvara e il corridoio prodigioso di Juan Jesus per l’argentino. Se l’Inter commettesse lo stesso errore, il sortilegio potrebbe ripetersi.

Ma c’è da giurare che non accadrà. Perché tra Inzaghi e Mazzarri sarà una prova di prudenza, e quindi vedremo forse la più tattica della finali di Supercoppa. Con due squadre saldamente arroccate nella propria trequarti, in assenza di vero pressing e, conseguentemente allo stesso modo preoccupate di scoraggiare il contropiede altrui, costrette perciò a bucare la ragnatela dell’avversario con qualche triangolazione ficcante negli ultimi trenta metri.

Anche in questo confronto l’Inter sulla carta prevale. Perché Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan palleggiano meglio dei centrocampisti azzurri, soprattutto se Zielinski viene sacrificato a vantaggio del quinto difensore, Mazzocchi, e di un mediano sulla carta più adatto a interdire, come Cajuste. Il piano tattico del tecnico livornese somiglia allo stesso modo a una trincea e a una preghiera alla Madonna. E dimostra in controluce l’umiltà con cui può percepirsi una panchina dopo una fila di risultati negativi.

Non a caso, presentando la partitissima sull’edizione di Napoli, l’abbiamo intitolata in prima pagina «La notte dei miracoli», con il titolo di una bellissima canzone di Lucio Dalla. Che recita appunto: "È la notte dei miracoli, fai attenzione”. È un monito per Inzaghi, perché il modestissimo Napoli abbottonato nel suo catenaccio ha ancora davanti qualche giocatore che può compiere il prodigio. È il caso di Kvara, che alla prova del cinque-quattro-uno può smarrirsi, come in parte ha fatto con la Fiorentina, oppure può sfruttare la maggiore libertà di movimento mandando a spasso il suo probabile marcatore Darmian, arretrando per suggerire l’inserimento dei compagni e soprattutto svernando verso il centro. Il georgiano è la variabile di questa finale, il suo imprevedibile fattore K. Il nuovo modulo vale per lui quanto un esame di maturità.

Il suo dribbling può definitivamente perdere i connotati ripetitivi di un esercizio adolescenziale dettato da un bisogno istintivo e assumere la sicurezza e l’imprevedibilità di una scelta tecnica. Se questa è la scommessa e la speranza di Mazzarri, occorre che gli azzurri riconoscano il gioiello georgiano come il vero riferimento di ogni creatività offensiva.