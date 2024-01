Saranno diverse le assenze per il Napoli che domenica torna a giocare in campionato in casa della Lazio di Sarri. All'Olimpico, Walter Mazzarri dovrà rinunciare a diversi calciatori. La rosa sarà decimata tra infortuni e squalifiche. La formazione sarà inedita e bisognerà "inventarla" a causa delle tante defezioni. Intanto, come per le ultime partite, mancheranno Osimhen e Anguissa, out per la Coppa d'Africa.