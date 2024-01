Furia Bruscolotti sulla finale di Supercoppa: "Spettacolo indecente"

"Finale di Supercoppa? È stato uno spettacolo indecente, inutile parlarne. Non scopriamo nulla di nuovo in questo calcio. Lasciamo perdere”. Sono le parole di Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, in un'intervista a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Cresce l'attesa per la sfida tra Napoli e Lazio: "Chi ci arriva peggio? Per quel che ha vissuto il Napoli. Anche se, per me, la Supercoppa l’aveva vinta il Napoli, la partita doveva essere Napoli-Fiorentina. È stato uno spettacolo indecente, inutile parlarne".