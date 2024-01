Barcellona, problemi per Joao Felix: l'annuncio sull'infortunio

Infortunio per Joao Felix a tre settimane dalla sfida del Barcellona contro il Napoli, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma al Maradona il 21 febbraio con ritorno in Spagna fissato per il 12 marzo. Problema alla caviglia destra per il talento portoghese che è in dubbio per la sfida agli azzurri di Mazzarri.