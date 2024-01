Napoli verso il Verona: le ultime sul recupero di Natan

Le condizioni di Natan: il report del Napoli

Questo il report medico del Napoli: “Dopo la gara dell’Olimpico con la Lazio, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta finalizzata al possesso palla. Natan ha svolto la prima parte della seduta in gruppo e successivamente personalizzato in campo. Meret ha svolto terapie e personalizzato in campo. Personalizzato in campo per Olivera“.