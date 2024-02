Napoli-Verona, gol di Ngonge o autogol? La decisione della Lega

In rimonta il Napoli porta a casa tre punti importantissimi contro il Verona, che era passato in vantaggio grazie al primo gol in Serie A di Coppola. A quella rete avevano risposto dopo pochi minuti gli azzurri con il gol inizialmente assegnato a Ngonge, alla sua prima rete con la maglia del Napoli proprio contro l'ex squadra. Ma la Lega Serie A ha ribaltato la decisione.