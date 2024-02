Napoli, il sindaco sullo stadio Maradona: "Aspettiamo la proposta del club"

In questi giorni è di grande attualità il tema stadio Maradona dopo le parole del presidente Aurelio De Laurentiis e quelle del sindaco di Afragola che apre all'ipotesi di costruirlo in provincia . Ad affrontare l'argomento è stato ancora una volta il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , che sul tema si era già espresso e che è di nuovo intervenuto, stavolta a margine della conferenza stampa di presentazione del campionato europeo cadetti e giovani di scherma.

Cosa ha detto il sindaco di Napoli?

"Siamo in attesa di una proposta della società seguendo la legge sugli stadi, proposta sia tecnica che economica, e poi la valuteremo". Queste le parole del primo cittadino di Napoli, che poi ha aggiunto: "La città ha bisogno di intervenire anche su altri impianti per fare in modo che per il 2026 ci troviamo pronti con impianti che siano all’altezza della città. Noi ci auguriamo che l’occasione del 2026 sia anche l’occasione di poter intervenire su una serie di impianti". L'anno di riferimento è quello in cui Napoli sarà capitale europea dello sport.