La rivelazione di Insigne su Spalletti e lo scudetto vinto dal Napoli

Lorenzo Insigne ha raccontato le sue emozioni, da tifoso, per lo scudetto vinto dal Napoli a maggio, un trionfo vissuto a distanza per l'attaccante del Toronto: "Sono super felice, tanto. Per noi napoletani è sempre stata un’ossessione portare lo scudetto a Napoli. Anche se non l’ho vissuto in prima persona, da tifoso ero lì col cuore. Qualcuno avrà pensato che io abbia invidiato il fatto di non averlo vinto ma veramente sono stato felicissimo".