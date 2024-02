Calzona, conferenza e presentazione nuovo allenatore Napoli: orario e dove vederla

Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Ha preso il posto di Walter Mazzarri, esonerato dopo il pari in campionato contro il Genoa. Calzona debutterà in panchina mercoledì sera al Maradona per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Questa mattina l'arrivo all'Hotel Britannique con il suo staff: torna il preparatore atletico Francesco Sinatti, il suo vice sarà Simone Bonomi.