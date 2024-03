Napoli, procedimento Uefa contro De Laurentiis: cosa rischia

NYON (Svizzera) - Il comportamento di Aurelio De Laurentiis non è passato inosservato. Il presidente del Napoli, alla vigilia della partita di Champions League contro il Barcellona aveva impedito a un proprio tesserato di rispondere alle domande di Sky Sport , uno dei broadcaster che ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere le partite della massima competizione europea. Nella fattispecie, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis lunedì sera aveva bloccato Matteo Politano mentre era in procinto di effettuare un’intervista con il collega Massimo Ugolini di Sky Sport. Ma a quel punto, il presidente del Napoli aveva impedito al proprio giocatore di rispondere alle domande del giornalista. Dopo le vibranti proteste di Sky Sport, e la dura presa di posizione del direttore Federico Ferri , il caso è arrivato a Nyon.

De Laurentiis, l’Uefa apre inchiesta

La disciplinare dell'Uefa nella giornata di oggi ha aperto un procedimento nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per violazione delle regole sui media. Ad Aurelio De Laurentiis sono imputate la violazione delle norme di comportamento, e in particolare le "regole base di una buona condotta" (art. 11.2.b). In questi casi, il rischio è un’ammenda in denaro.