Retroscena Napoli, perché il comunicato Figc su Acerbi ha irritato il club

Spiegando l’esclusione di Acerbi dal ritiro della Nazionale nella concitata giornata di lunedì, la Federcalcio nel suo comunicato ha fatto presente che il calciatore "ha spiegato al Ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista".

Napoli irritato per la nota della Figc

Una nota che il Napoli e Juan Jesus non hanno affatto apprezzato, per usare un eufemismo, anche perché in questo modo la Figc farebbe emergere soltanto la versione parziale di Acerbi ("pur nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva"), all’interno di una nota ufficiale. Anche alla luce di questa nota, e della dichiarazione di Acerbi mentre si trovava in stazione, il brasiliano ha replicato. Sostenendo, viceversa, di essere stato insultato con l’epiteto razzista "Vai via, sei solo un n...gro".