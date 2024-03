Folorunsho e Gaetano: vedi Napoli e poi li rimpiangi

NAPOLI - Q ualcuno rimpiange d'averli visti partire e di doverli elogiare a distanza, altri ricordano che proprio lo spazio individuato altrove è stato utile per poterli apprezzare. È simile il destino di Folorunsho e Gaetano, due che lontano da Napoli stanno dimostrando di poter essere da Napoli. Tra Verona e Cagliari hanno sistemato il loro calcio e in estate torneranno alla base a testa alta. Tra le mani stringeranno fieri mostrandoli con orgoglio i numeri di una stagione convincente che stava conducendo entrambi in Nazionale. Uno l'ha raggiunta, l'altro (Gaetano) ha solo sfiorato la convocazione, frenato da un problema fisico che ha cambiato i piani di Spalletti: «Probabilmente senza infortunio lo avrei convocato».



Micidiale Folorunsho

Folorunsho si gode la tournée americana con l'Italia, l'ha meritata dopo una stagione da leader a Verona. Ha già segnato quattro gol, dalla distanza è tra i migliori centrocampisti d'Europa, unisce potenza di tiro a fisicità, visione di gioco, capacità di legare i reparti. All'età di 26 anni ha raggiunto la piena maturità calcistica, ma molti già in passato avevano individuato indizi convincenti. Al Bari, sfiorando la Serie A persa solo ai playff, aveva segnato otto gol e ancora oggi lo ricordano con piacere. Servirà al Napoli la sua grinta, fisicità, duttilità. Sarebbe stato utile anche quest'anno, lo hanno pensato in molti, eppure l'Hellas è stata la vetrina ideale per imporsi da titolare in Serie A dimostrando tutte le sue qualità.

Gaetano e le sue prestazioni