Napoli-Atalanta, iniziativa per Juan Jesus contro il razzismo: i dettagli

Nonostante l'assoluzione di Francesco Acerbi in seguito alle accuse di Juan Jesus , il Napoli prosegue la propria campagna contro ogni forma di razzismo dopo aver lasciato quella della Serie A (Keep Racism Out). Poco prima del calcio d'inizio di Napoli-Atalanta, infatti, il club ha preparato un'i niziativa sul tema.

Napoli-Atalanta, inziativa per sostenere Juan Jesus al Maradona

Appuntamento quindi al Maradona per "Insieme allo stadio per gridare no al razzismo": alle 12:10, infatti, lo speaker Decibel Bellini farà urlare no al razzismo a tutto lo stadio e verrà proiettato un video antirazzismo con i giocatori.