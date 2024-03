Calzona diretta: interviste e conferenza stampa LIVE dopo Napoli-Atalanta

Il Napoli cade al Maradona contro l' Atalanta : 2-0 per la squadra di Gasperini grazie ai gol di Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners . Ora la qualificazione in Champions si fa difficile per la squadra di Calzona: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale con le parole dell'allenatore del Napoli nel post partita.

15:10

"Evidentemente qualcosa è stato sbagliato"

Sulla contestazione dei tifosi: "Sicuramente fa male alla squadra, allo staff e a tutti. Pensavamo che questa annata potesse prendere una piega differente. Evidentemente qualcosa è stato sbagliato. Ci auguriamo che da subito la squadra ritrovi brillantezza, quella è mancata oggi. Venivamo dalla sosta quindi non abbiamo potuto dare continuità alla bella partita contro l'Inter. Sconfitta di oggi meritata e il gol di Scamacca ci ha tagliato le gambe".

15:08

Napoli, parla Meluso

Ai microfoni di Dazn è arrivato il ds del Napoli Meluso: "Oggi non è il momento di fare consuntivi, abbiamo altre otto partite da onorare per rispetto della nostra gente. Ci dispiace per loro per questa sconfitta così pesante. Esorto la squadra a pensare a continuare a giocare per l'obiettivo che ci diamo ogni settimana".

15:07

Finito l'intervento di Calzona

Terminato l'intervento di Francesco Calzona ai microfoni di Dazn.

15:06

Calzona sulla situazione Raspadori

Calzona parla di Raspadori: "Lui si sente una prima punta, me l'ha detto. Si trova bene a giocare lì. ma non è questo il suo problema. Davanti abbiamo trettaccanti e avendo Osimhen gioca lui. Cambiare modulo porta anche a un centrocampo a due e dovremmo sacrificare Lobotka. In questo momento cerchiamo di dare più solidità".

15:03

"I nuovi arrivati hanno inciso poco: ecco perchè"

Calzona ha parlato anche delle differenze con la scorsa stagione: "Le vicissitudini le sappiamo tutti. Sono stati cambiati diversi allenatori, sono partiti giocatori importanti e i nuovi arrivi non hanno trovato l'ambiente ideale. Sono tanti quelli arrivati dall'estero, avrebbero avuto bisogno di una situazione più lineare perciò hanno inciso poco. Questo può essere uno dei problemi. La differenza tra quest'anno e l'anno scorso sono enormi, ma sono quelle annate che nascono così e non possiamo farci niente".

15:01

Calzona sull'equilibrio della squadra

Calzona continua: "Il problema di equilibrio è di squadra, non solo della difesa. Oggi non abbiamo dato l'input del pressing da davanti. Ci vuole continuità sotto questo aspetto. La fase difensiva deve essere organizzata, e oggi lo abbiamo fatto troppo poco".

14:59

Calzona sulla Champions

"La Champions è distante e le possibilità si sono assottigiliate. Ma dobbiamo continuare a lottare e a migliorare. L'aritmetica non ci condanna, ma le possibilità ora sono poche".

14:58

Napoli, le parole di Calzona

Calzona è arrivato ai microfoni di Dazn: "Ci sono meriti dell'Atalanta ma tanti demeriti nostri. A volte durante la partita perdiamo la solidità, siamo fragili. Riusciamo a creare abbastanza, è la prima partita che non facciamo gol da quando ci sono io. Così non va bene".

14:55

14:22

A breve le parole di Calzona

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, a breve l'allenatore del Napoli Calzona arriverà ai microfoni dei giornalisti.

