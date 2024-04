Eroi del calcio, premio a Careca

Ad Agropoli è anche tempo di collezionismo con autentiche chicche esposte da cultori del “ricordo”. In un ampio programma il 26 per “eroi del calcio e valori” il promotore Antonio Ruggiero sempre col presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola premierà Stefano Tacconi grandissimo portiere della Juve e della Nazionale che sta tornando sulla scena tra grandi manifestazioni di affetto dopo un lungo e sofferto momento di stop per motivi di salute. A lui il premio Sport e Valori mentre di nuove frontiere del calcio tra intelligenza artificiale e passione parlerà don Patrizio Coppola da anni con università Vhei all’avanguardia anche nella formazione di tecnici degli e-sport.