Lozano non dimentica Napoli: il coro durante la festa con il PSV

Le ultime due stagioni per Hirving Lozano sono state memorabili: prima lo scudetto con la maglia del Napoli , e poi la vittoria del campionato olandese con il PSV . L'aritmetica vittoria è arrivata domenica, ma i biancorossi sono saliti sul pullman scoperto oggi. Protagonista dei festeggiamenti Lozano che non ha dimenticato Napoli.

Lozano porta il Napoli in Olanda

Il messicano ha documentato con una diretta su Instagram un pezzo del passaggio del pullman scoperto tra le migliaia di tifosi del PSV. Non è stato un caso che Lozano abbia iniziato a registrare proprio quando dalle casse è partito il remix techno in olandese di "Un giorno all'improvviso", il coro simbolo degli azzurri. Tanti i commenti dei tifosi napoletani sotto il suo video. Sei gol e tre assist in 22 partite per l'ala che in estate ha lasciato Napoli per tornare al PSV. Si tratta del suo secondo campionato olandese vinto: il primo lo aveva vinto nel 2018 sempre con il PSV.