Appeal Napoli sul mercato: non c’è la Champions ma il club ha un asso

Tutto in tre giornate. Perché il futuro non prescinde dal presente, dalle partite contro il Bologna, la Fiorentina e il Lecce: è tutta una questione di Europa. Quel che resta. La consolazione. Sospesi tra le ipotesi più probabili e una serie di incognite incontrollabili: se è vero che il destino delle italiane in Europa League e in Conference potrebbe determinare una maxi-griglia dei miracoli per la prossima stagione, lo è altrettanto che il Napoli deve ricominciare a vincere da subito, da sabato, per orientare il destino e dunque la costruzione della squadra. Inutile girarci intorno. L’appeal non passa soltanto attraverso il potere economico, anzi: a certi livelli nel calcio fa tanta differenza giocare la Champions League. Un obiettivo mancato, per gli azzurri, che costituirà inevitabilmente anche un handicap sul mercato: i migliori vogliono vivere e respirare l’aria della Champions, delle grandi notti di coppa, ma il Napoli in questa fase, per come sta giocando e per i risultati che sta raccogliendo, può aspirare verosimilmente alla Conference. Si vedrà, finché c’è aritmetica speranza di entrare in Europa League sarebbe il caso di insistere e limitare gli errori in campo, ma tant’è.